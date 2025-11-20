Актриса Нонна Гришаева рассказала, как жителей Украины настраивают против русских. В проекте «12 вопросов», выпуск которого опубликовали на Rutube-канале «Слово», артистка отметила, что в течение 30 лет украинцев учили, что все русское — «плохо».

Напомним, что Гришаева родилась в Одессе, где начала театральную карьеру, однако позднее переехала в Москву и окончила Щукинское училище.

Актриса призналась, что у нее спрашивали, как она может говорить на русском языке, если родилась на Украине.

«Я говорю, нет, стоп, я родилась в Советском Союзе и в русском городе Одесса. В Одессе никогда не говорили на украинском языке. Никогда. То, что появились украиноговорящие люди, их завезли в Одессу. Их не было никогда», — сказала Гришаева.

Артистка добавила, что в течение 30 лет на Украине людей учили, что «все русское — плохо». Сама она не понимает, почему, ведь русские и украинцы — «самые близкие, родные братья».

Кроме того, однажды ей позвонила мать, которая преподавала английский язык в Одессе — женщина заявила, что теперь ее заставляют обучать иностранному на украинском. После этого Гришаева решила забрать родительницу в Москву.