Маликов не поверил в баснословные гонорары Кадышевой

Вот уже второй год Надежда Кадышева получает гордое звание самой высокооплачиваемой артистки в России. Её 40-минутное выступление, как сообщалось ранее, стоит 25 миллионов рублей (гонорар при этом растёт по мере приближения Нового года). Однако не все готовы поверить в такой успех артистки. Дмитрий Маликов, к примеру, считает, что таких сумм просто не может быть.

© Super.ru

«Я не очень в это верю. Я думаю, что это касается стадионных концертов каких-то больших. Например, на стадионе "Лужники" может быть такой гонорар, а так вот обычный такой гонорар — невозможно просто. Люди приходят и бесятся под Кадышеву, в хорошем смысле слова», — высказался артист на премии «Все цвета джаза».

Видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Напомним, что прежде выступление Надежды Кадышевой стоило скромные 1,5 миллиона рублей. Постепенно сумма росла, и сейчас артистка обогнала даже Ирину Аллегрову, которая брала за корпоратив 16,5 миллиона рублей.