Долина может официально заняться сделками с недвижимостью

Певица Лариса Долина сможет заниматься сделками с недвижимостью под торговой маркой «Погода в доме». Об этом сообщает «Абзац».

По информации издания, под этим брендом Долина может оказывать финансовые услуги, проводить кредитно-денежные операции, работать с недвижимостью и сдавать жилье в аренду. Кроме того, под ним можно производить и продавать алкоголь, посуду, бытовые и косметические товары. Регистрация в Роспатенте будет действовать до 2033 года.

Напомним, что в 2024 году Долина стала жертвой мошенников. Артистка рассказала, что с ней связались «сотрудники ФСБ», которые уговорили ее продать квартиру за 112 млн рублей и перевести выручку и накопления на «безопасные» счета. Суд постановил вернуть Долиной недвижимость. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.