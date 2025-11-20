Shaman рассказал, как сделал предложение Мизулиной
Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, рассказал, как сделал предложение главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. По его словам, это произошло дома за ужином.
— Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки. Не важно, в каком состоянии я захожу, в помятом или нет, но с букетом цветов. Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: «Да», — передает слова артиста РИА Новости.
Ранее Дронов объяснил свое решение зарегистрировать брак именно в ЗАГСе Донецка. Он отметил, что поездка в Донецк была запланирована заранее.
5 ноября стало известно, что пара предстала в ЗАГСе в образах от бренда Yves Saint Laurent. Артист надел хлопковую куртку-рубашку цвета хаки стоимостью 167 500 рублей, а невеста появилась в хлопковой куртке того же цвета за 150 тысяч рублей.
«Вечерняя Москва» рассказала об истории отношений Shaman и Мизулиной, а также об их предыдущих романах.