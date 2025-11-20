Зависимость, скандалы и неудачи в личной жизни: судьба Малиновской

Недавно популярная в 2000-х годах телеведущая и модель Маша Малиновская стала участницей нового антиалкогольного реалити-шоу. Действительно ли у нее есть зависимость, и как сейчас живет телеведущая, разбиралось издание News.ru.

Чем занимается Малиновская?

Телеведущая Маша Малиновская задействована в нескольких проектах. Так, в сентябре стартовал первый выпуск второго сезона шоу «Звезды в джунглях». Однако в первом же выпуске телеведущая покинула программу.

А в ноябре начался показ нового антиалкогольного проекта «Звезды под капельницей», и Малиновская стала одной из его участниц. При этом в первом выпуске 44-летняя звезда вместе с другими участниками поддалась на провокацию — присоединилась к вечеринке с алкогольными напитками. Утром она чувствовала себя плохо и приняла решение продолжить реабилитацию.

Однако поклонникам звезда пояснила, что ее отношения с алкоголем на самом деле не такие, как это показали в эфире, и намекнула, что согласилась на съемки из-за денег.

«Кто-то напивается и творит дичь, а кто-то любит выпить вина в пятницу под любимый сериал, как в моем случае. В монтаже это уточнение отрезали, что является манипуляцией. За нас с Женей Осиповой можете не переживать (…) под капельницей мы лежали только в шоу и за денежку», — заявила она.

Личная жизнь

Первый раз Маша Малиновская связала себя узами брака с бизнесменом Сергеем Протасовым. Она признавалась, что брак был фиктивным ради прописки в Москве, но от мужа ведущая забеременела и сделала аборт.

В 2008 году Малиновская вышла замуж за политика Дениса Давитиашвили. Однако и этот брак закончился разводом.

Телеведущая одна воспитывает 14-летнего сына Мирона. Она длительное время скрывала отца ребенка, но несколько лет назад призналась, что им является чеченский бизнесмен Мамихан Мальсагов. Отец не принимает участия в жизни сына.

Конфликты и скандалы

Телеведущая в 2021 году обвинила свою коллегу Дану Борисову в том, что та «испортила ей карьеру» и оклеветала.

«К моей маме в Смоленск приехали журналисты. Я стояла на кухне, жарила блины. Звонок в домофон, маму спрашивают: «Как вы относитесь к тому, что ваша дочь наркоманка?». В итоге у мамы был гипертонический криз, в тот день мы дважды вызывали скорую», — рассказала она в одном из интервью.

Также у Малиновской был конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской, которая обвинила ее предательстве. Рудковская призналась, что больше не хочет видеть телеведущую не только в своей жизни, но и на светских мероприятиях.

«Маша Малиновская взяла у моего бывшего мужа огромную сумму денег, за которую в суде за моих детей дала показания против меня. Она сказала, что я веду нездоровый образ жизни», — рассказала продюсер, обратив внимание на то, что после дачи показаний ведущая «полностью исчезла из эфира».

При этом Малиновская отрицает, что была на этом судебном заседании.

Напомним, что Маша Малиновская (настоящее имя Марина) родилась 21 января 1981 года в Смоленске, закончила институт искусств по специальности «Экономика и управление в сфере социально-культурной деятельности». Известность получила на канале «МУЗ-ТВ», где вела программы «10 sexy», «Соблазны с Машей Малиновской» и другие. В 2005 году стала депутатом Белгородской областной думы по спискам ЛДПР, но через три года ее исключили из партии.