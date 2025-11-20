Ольга Бузова пожаловалась на хроническую усталость

Телеведущая Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на хроническую усталость. Сейчас артистка находится в Китае, где снимается третий сезон шоу «Сокровища императора», и у нее совсем нет времени отдыхать.

© Passion.ru

В личном блоге Ольга вышла на связь с фанатами и рассказала, что ей уже тяжело просыпаться по утрам. Спит телеведущая по 5 часов ночью, и этого ей катастрофически недостаточно.

«Уже с утра ни кофе не помогает, вообще не бодрит, ни патчи, ни душ контрастный. Усталость накапливается, сил нет. Прямо себя еле отодрала от кровати», - поделилась Бузова.

К слову, коллеги Ольги, которые работают с ней в Китае, признавались в беседе с журналистами, что она уже всех утомила своими жалобами. Источники рассказывали — негатив телеведущая выливает не только в соцсетях, но и в реальной жизни, что многих членов команды нервирует.

Ранее Ольга Бузова рассказала, как ей пришили волосы к платью.