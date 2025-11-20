Скандалы, крах репутации и реабилитация: как живет Глюкоза

Общественники предложили запретить выступления певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) до лечения в реабилитационном центре. News.ru рассказал, что об этом известно и в какие скандалы попадала артистка.

Потребовали отправить в рехаб

После скандального выступления в нетрезвом состоянии Чистякова-Ионова все еще не может восстановить свою репутацию и вернуться к выступлениям на больших сценах. Усугубляется ситуация и новым имиджем Глюкозы, который пришелся по вкусу далеко не всем фанатам.

Накануне глава общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал лишить артистку возможности выступать до прохождения курса реабилитации. Он считает, что выходить на сцену должны только те исполнители, которые могут являться положительным примером для молодежи.

«Только после подтверждения трезвости через справки и личный пример ей можно возвращать работу», — резюмировал Зайцев.

Скандалы

Напомним, что череда скандалов с Глюкозой началась после выступления в июле 2024 года на концерте в Красноярске. На опубликованных в Сети видео заметно, что артистка растягивала слова и трогала себя за интимные места. Такое поведение вызвало шквал негодования, а зрители предположили, что артистка пьяна.

После этого продюсер Максим Фадеев, с которым долгое время сотрудничала певица, заявил, что она дискредитировала его творчество. Он заявлял о готовности лишить Глюкозу прав исполнять его хиты через суд.

Позднее, в октябре, певицу задержали в аэропорту Шереметьево. У таможенников возникли подозрения, что Чистякова-Ионова находится в измененном состоянии сознания. Певица отказалась от медицинского освидетельствования, а суд оштрафовал ее по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (употребление наркотических веществ), наказав артистку штрафом в 5 тысяч рублей. Глюкоза свою вину отрицала.

В мае 2025 года исполнительница оказалась в новом скандале из-за выступления в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга с программой электронной музыки. Пользователи Сети вновь заподозрили ее в нетрезвом состоянии, а также раскритиковали раскрепощенный образ — его сравнили с нарядами с «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

Как Глюкоза стала известной?

Чистякова-Ионова получила первую известность благодаря тележурналу «Ералаш», а позднее, в 1999 году, сыграла главную роль в фильме «Война Принцессы». Тогда ее заметил Фадеев, который придумал под молодую артистку новый проект. На анимационной студии в Уфе продюсер вместе с аниматорами нарисовали мультяшную девочку, за которую пела Наталья.

Уже в 2003 году исполнительница выпустила альбом Глюк’oZa Nostra» из десяти песен. Чуть позже певицу показали в эфире второго сезона «Фабрики звезд», который продюсировал Фадеев.

Глюкоза прекратила сотрудничество с продюсером в 2007 году, но получила право публично исполнять 20 песен — по словам артистки, она их выкупила. Позднее Фадеев воспользовался изменения в законах и стал блокировать выступления артистки в эфире. Он был готов разрешить ей выступать на каналах, но при условии выплаты 25% от гонораров. Наталья на это не согласилась.