Юрист Екатерина Гордон считает абсолютно несправедливым и незаконным решение суда в деле о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Свое мнение по этому поводу она высказала в беседе с News.ru.

Гордон назвала это «очень плохим прецедентом».

«Это абсолютно несправедливое и незаконное решение. Человек, который никак не виновен в том, что Лариса дальше передала деньги мошенникам, должен получить свое имущество. Я считаю, что Лариса гениальная певица, но должна оставаться справедливым человек. И если та девушка, которая купила у нее квартиру, не является мошенницей, то она должна получить свою квартиру. Все остальное — это блат и попытка использовать авторитет Ларисы Долиной», — сказала юрист.

По словам Гордон, обычный человек не должен страдать из-за того, что звезда «спуталась с мошенниками». Она выразила уверенность, что данная ситуация может нанести имиджевый урон Долиной.

«Я полагаю, что если бы вы были просто обычным человеком с улицы, то такого бы решения в суде не было», — заключила Гордон.

У покупательницы квартиры Долиной появился шанс взыскать с нее миллионы рублей

Напомним, что в сентябре суд подтвердил, что Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Таким образом покупательница жилья осталась не только без недвижимости, но и без денег.