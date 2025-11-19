Юлианна Караулова рассказала о своем столкновении с призраком

Певица Юлианна Караулова рассказала, как получила травму по вине неведомых сил. Ее слова передает «Пятый канал».

Артистка сообщила, что споткнулась и упала головой вниз, получив сотрясение мозга. После того случая у исполнительницы также остался шрам над бровью.

«Мне рассказывали, что в этой квартире живет привидение. Я в это поверила, потому что упала так, будто мне кто-то поставил подножку», — поделилась Караулова.

Ранее стало известно, что российская певица, ведущая программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Юлианна Караулова опровергла слух о том, что ее планируют уволить из проекта и заменить бывшим ведущим передачи Дмитрием Дибровым.