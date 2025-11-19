В Балашиху не поехала: Ларису Долину допросили по видеосвязи
Певица Лариса Долина не поехала на суд по делу о крупном мошенничестве в Балашиху. Народная артистка России явилась в Хамовнический районный суд Москвы и выступила по видеосвязи.
Об этом узнал сайт Kp.ru.
По информации издания, Долина предъявила документы в московском суде и выступила по видеоконференции перед другими участниками заседания – они находились в области.
Следующей должны допросить курьера Анжелу Цырульникову. Она утверждала, что сама стала жертвой мошенников.
Напомним, по делу проходят четверо подозреваемых. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее помощник Долиной рассказал, как передавал деньги певицы мошенникам. На Цырульникову он указал в суде.