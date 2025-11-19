Бородина высказалась о родах после 40 лет:

Ксения Бородина подняла в личном блоге тему родов после 40 лет. Телеведущая отметила, что видит множество плюсов в материнстве в зрелом возрасте — главное, чтобы не было ограничений по здоровью.

© Соцсети

«Считаю, что рожать никогда не поздно, если это не грозит вашему здоровью и здоровью малыша. А самое главное в материнстве после сорока, на мой взгляд, это возможность нормально уделять время воспитанию ребенка», — поделилась знаменитость.

Ксения отметила, что раньше из-за высокой занятости винила себя из-за невозможности больше времени уделить дочерям. С возрастом всё изменилось.

«Нет уже того чувства вины, тревоги и гонки за реализацией. Я осознаннее подхожу ко многим вопросам», — объяснила телеведущая.

По словам блогера, сама она рассматривает возможность беременности.