Бородина высказалась о родах после 40 лет:

Ксения Бородина подняла в личном блоге тему родов после 40 лет. Телеведущая отметила, что видит множество плюсов в материнстве в зрелом возрасте — главное, чтобы не было ограничений по здоровью.
«Считаю, что рожать никогда не поздно, если это не грозит вашему здоровью и здоровью малыша. А самое главное в материнстве после сорока, на мой взгляд, это возможность нормально уделять время воспитанию ребенка», — поделилась знаменитость.
Ксения отметила, что раньше из-за высокой занятости винила себя из-за невозможности больше времени уделить дочерям. С возрастом всё изменилось.
«Нет уже того чувства вины, тревоги и гонки за реализацией. Я осознаннее подхожу ко многим вопросам», — объяснила телеведущая.
По словам блогера, сама она рассматривает возможность беременности.
«Я, например, обожаю свой возраст и кайфую от него. Считаю, что более осознанной мамой я, если Бог даст, буду сейчас. <…> Главное в материнстве после 40, что лично я смогу дать больше внимания своему ребёнку и не буду делать из него отличника, самого лучшего, закрывать какие-то свои потребности», — рассказала Бородина.