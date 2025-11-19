Семенович рассказала о пережитом голоде

Певица и актриса Анна Семенович заявила, что голодала всю жизнь. Ее цитирует Telegram-канал Super.ru.

По словам исполнительницы, она столкнулась с бодишеймингом еще в пять лет, когда занималась фигурным катанием — тогда тренер назвала ее толстой. Также, отметила Семенович, участниц группы «Блестящие», в которой она состояла, могли оштрафовать «за лишние граммы на весах».

«Каждую ночь я засыпала с мечтами о том, когда же я смогу есть все подряд. Какие только гастрономические сны мне тогда не снились. Ела я тогда только во сне и мечтала-мечтала о "сытых" временах. Но они все никак не наступали», — поделилась Семенович.

Бодишейминг — осуждение параметров человеческого тела, отличающихся от «глянцевых» стандартов.

