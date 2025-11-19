Меняют тексты в угоду Украине: как зарубежные звезды отвернулись от России

Жители СССР с трепетом слушали их, а теперь они развернулись к Киеву, исковеркав свои хиты в угоду Украине. Life.ru рассказал, кто из западных музыкантов решил отвернуться от России.

Scorpions

После начала спецоперации немецкая группа Scorpions заявила, что больше не хочет «романтизировать Россию», а потому меняют текст своего хита Wind of Change.

«Я не представляю, чтобы петь так, как мы пели всегда: "Я иду за Москвой/В парк Горького/Пусть поет твоя балалайка». Теперь мы поем: "Послушайте мое сердце/Оно говорит: Украина/Жду, когда переменится ветер"», — заявлял 77-летний лидер коллектива Клаус Майне.

Не исключено, что при этом всем Scorpions благодарны спецоперации, ведь они вовсю пользуются кризисом для раскрутки своего последнего альбома, вышедшего 25 февраля 2022 года. На сцене они кутаются в украинские флаги, дают концерты для украиноязычной территории. Чтобы зрители не перепутали, новые слова во время концерта проецируются на экран.

В прошлом рокеры регулярно посещали в Россию — после того, как они дали в Ленинграде 10 концертов подряд в 1988 году, Scorpions изъездили всю страну и выступили в перестроечном СССР и России 110 раз. На Украине они тоже бывали, но ощутимо реже — в 4-5 раз.

Стинг

Британский музыкант Стинг (Гордон Самнер) признался, что не особо любил свою песню Russians, исполнял ее редко и не думал, что она актуальна. Теперь же он внезапно решил исполнять ее для «храбрых украинцев».

Вскоре после начала спецоперации 17-кратный лауреат «Грэмми» в соцсетях оставил два номера телефона для получения дополнительной информации. А также разместил ссылку на платное скачивание новой версии Russians, заявив, что прибыль уйдет в пользу Украины. Сам текст не изменился — песня просто была перезаписана в аккомпанементе гитары и виолончели.

Инициатива Стинга осталась незамеченной. Более того, по соцсетям кажется, что он не замечал начало спецоперации почти неделю и спохватился лишь после. Сейчас ссылки на Russians нет, а про Украину ни слова.

Отметим, что Стинг исполнял Russians на церемонии вручения «Грэмми» — запись вошла в эпохальный альбом Grammy's Greatest Moments Volume 1. Кроме того, ее очень любили голливудские режиссеры, которые вдохновлялись ей на создание своих известных работ — например, «Оппенгеймера».

Пол Маккартни

Член группы The Beatles Пол Маккартни исключил хит Back in the U.S.S.R. из всех своих концертов. Однако, по всей видимости, у легендарного певца не было выбора: сам Маккартни ничего не говорил, но за него высказались анонимные источники.

«Пол не может петь такие слова, когда много людей подвергаются жестоким расправам со стороны России. Теперь это было бы извращением. Песня пользуется огромной популярностью, но, учитывая ужасы, происходящие на Украине, Пол легко принял решение», — говорил инсайдер.

Показательно и то, что прощальные мировые гастроли самого известного «битла» длятся с апреля 2022 по ноябрь 2025 года. Лишь на первых концертах он размахивал украинским флагом. Если приглядеться к репортажам, то заметно, что музыкант вспоминал о конфликте лишь когда организаторы пихали в его руки реквизит.