Полина Гагарина потеряла десятки миллионов рублей

Певица Полина Гагарина потеряла 43 млн рублей на своем бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации канала, речь идет о компании «Гагараэвент». Она принадлежит исполнительнице и занимается исполнительскими проектами и концертной деятельностью.

Финансовые показатели фирмы рухнули — с 25 млн прибыли до 43 млн убытков. Выручка также просела — с 206 до 161 млн рублей. Причины таких финансовых потерь неизвестны.

Напомним, что в начале ноября ВЦИОМ назвал Гагарину самой популярной российской певицей — об этом заявили 17% опрошенных аналитиками россиян. Отмечается, что ей удается удерживать первенство в опросе уже четвертый год подряд. Второе место заняла Валерия с 1%, третье — Лариса Долина с 8%.