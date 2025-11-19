Адвокат раскрыл подробности развода Самойловой и Джигана

Блогер Оксана Самойлова при желании сможет отозвать иск о расторжении брака с рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн). Как сообщает «КП», об этом заявил адвокат Геннадий Кузьмин.

Напомним, что Самойлова и Джиган в 2020 году уже разводились, но в результате передумали и продолжили жить вместе. Новый иск о разводе блогер подала 6 октября. Некоторые до сих пор не верят в намерения предпринимательницы, считая, что таким образом пара подогревает интерес к себе.

Комментируя возможные варианты, Кузьмин напомнил, что брак — это добровольный союз между мужчиной и женщиной. Если добровольности нет, а жена и дальше будет настаивать на разводе, то суд в результате расторгнет брак. Кроме того, развод прошел бы быстрее, если бы обе стороны были согласны на окончание союза.

«Если бы у них было согласие, то эта процедура гораздо бы быстрее пошла. Согласия нет в этом вопросе. Поэтому суд и дал два месяца на примирение, причем максимальный срок — это три месяца», — заявил юрист.

При этом Кузьмин отметил, что Самойлова может в любой момент отозвать иск из суда. Тогда бракоразводный процесс будет прекращен.

Адвокат добавил, что если спора о воспитании детей нет, то супруг и супруга при разводе должны заключить нотариальное согласие — в нем прописывается, с кем и где будут проживать несовершеннолетние, сколько и кто с ними будет проводить время и прочее. Все эти и другие нюансы прописываются и оформляются нотариально.