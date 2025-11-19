Shaman рассказал о грандиозных планах на день рождения

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, сообщил в интервью РИА Новости, что отметит свой 34-й день рождения на сцене Государственного Кремлевского дворца. В этот день он представит особую программу, передает РИА Новости.

В предстоящую субботу Дронову исполнится 34 года. Выступления в Кремлевском дворце запланированы на 22 и 23 ноября. Программа, которая будет представлена в Кремлевском дворце, называется «30 лет на сцене», уточнил артист.

По словам исполнителя, такого Shaman еще не видел никто. Как уточнил певец, это будет не просто концерт, а настоящее действо: конферанс, стендапы, исповеди и интервью. Он заявил, что расскажет о своем жизненном пути с детства до сегодняшнего дня.

Как указал Shaman, программа структурирована таким образом, что зрители смогут пережить тридцатилетний творческий путь артиста за один вечер. В программе будут присутствовать истории из жизни, шутки, философские размышления и подводки к песням. Это будет похоже на встречу не в Кремле, а на уютной кухне, где можно откровенно поговорить со зрителем, поделиться эмоциями и воспоминаниями — от детства до 34 лет, сообщил артист.