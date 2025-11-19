Ольга Серябкина встретит Новый год без мужа и сына

Пока мы с вами будем отдыхать в новогоднюю ночь, Ольга Серябкина будет усердно работать. В беседе с «7 дней.ru» певица рассказала, что планирует встретить Новый год на работе — причём сделает это с огромным удовольствием. Муж и сын артистки останутся дома и будут ждать её возвращения.

Родных Оля планирует поздравить до боя курантов или уже после наступления 2026 года.

«В Новый год я буду работать и очень этому рада. Идеальный подарок для меня — это иметь возможность пообедать или поужинать с семьей. Это такое крутое чувство видеть, как твои близкие открывают у елки подарки, которые ты им приготовил. Невероятное счастье», — высказалась Серябкина.

Кстати, в прошлом году Серябкина с мужем заставили своего маленького сына поверить в волшебство. Они повсюду рассыпали муку и оставили следы Деда Мороза, чтобы создать ощущение праздника и чуда.