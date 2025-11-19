Продюсер оценил сроки популярности Кадышевой

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко предположил, что популярность певицы Надежды Кадышевой постепенно пойдет на спад. Об этом он рассказал News.ru.

В последний год Кадышева вместе со своей группой «Золотое кольцо» переживала вторую волну популярности. В апреле «Комсомольская правда» назвала Кадышеву самой высокооплачиваемой российской знаменитостью.

Также Кадышеву начали называть «кумиром зумеров». Ее песня «Плывет веночек» стала вирусной в соцсетях и попала в тренды музыкальных стримингов.

По мнению Рудченко, из инфоповода Кадышевой уже «выжат максимум». Продюсер считает, что началась «определенная волна остывания». Он также обратил внимание, что певица отдает определенное количество своего концертного времени сыну.