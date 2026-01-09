Почему Голливуд отвернулся от Кевина Костнера

В конце 80-х – начале 90-х Кевин Костнер был нарасхват. Он уверенно сочетал актерство и режиссуру, получил несколько «Оскаров» за «Танцы с волками» и считался человеком, которому можно доверить большие бюджеты. Однако потом его репутация пошатнулась — и Костнер сам приложил к этому руку. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Захват власти на площадке

В 1995 году вышел «Водный мир» — постапокалиптический фильм с колоссальным по тем временам бюджетом. Большая часть съемок проходила на воде, с гигантскими декорациями и сложной логистикой. По данным кинокомпании Universal, общий производственный бюджет достиг примерно 175 млн долларов и стал одним из самых высоких в истории того периода.

Работа шла тяжело: штормы тормозили съемочный период, график срывался, постоянно ломались декорации, а расходы росли. The Telegraph в материале к 25-летию фильма назвал «Водный мир» «штормом из производственных проблем, перерасхода и жесткого обращения прессы».

Но отдельного внимания заслужило поведение Костнера, сыгравшего главную роль морехода. Напряжение на площадке и постоянное вмешательство актера в творческие решения привели к тому, что режиссер Кевин Рейнольдс в итоге ушел с постпродакшена, а Костнер получил творческий контроль на финальной стадии работы над фильмом, фактически выгнав с площадки своего предшественника.

Очередной крупный провал

Спустя два года вышел «Почтальон», где Костнер вновь совмещал главную роль и кресло режиссера. Сразу после выхода на киноленту тут же обрушился шквал критики. Так, Variety в рецензии 1997 года охарактеризовала картину как «редкий эпический фильм, в котором страстно выраженное видение США не спасает от драматургических и ритмических проблем».

При бюджете около 80 млн долларов фильм собрал в мировом прокате около 20 млн. Ряд обозревателей прямо называли «Почтальона» одним из наиболее неудачных проектов года, отмечая чрезмерную длительность (около трех часов), пафос и недостаток саморедактуры со стороны режиссера.

Провал сразу двух крупных проектов в Голливуде неприятно отразились на репутации Костнера. И если до этого студии сражались за сотрудничество с Кевином, то после — их готовность доверять ему большие бюджеты как режиссеру сильно пошла на спад.

Обвинение в домогательстве

Следующий заметный удар по имиджу был связан уже не с кинопроизводством. В 2006 году британские медиа сообщили, что в рамках трудового разбирательства в трибунале Данди (Шотландия) массажистка отеля Old Course Hotel заявила: во время сеанса в 2004 году ее домогался клиент. После снятия запрета на разглашение имени подозреваемого пресса назвала Кевина Костнера.

The Guardian в материале того времени подчеркивал, что речь идет именно об обвинении, а не установленном факте: трибунал разрешил назвать имя актера, но сам спор был трудовым делом сотрудницы с отелем, а не уголовным процессом против Костнера. Юридически эта история не перешла в плоскость обвинительного приговора, однако с того момента имя актера стало ассоциироваться с громким скандалом интимного характера. На публичном образе, который строился на представлении о «честном, порядочном мужчине», это оставило устойчивый репутационный след.

Суд со Стивеном Болдуином

В 2010-е Костнер оказался в центре еще одной публичной истории — на этот раз деловой. В центре сюжета была компания, занимавшаяся технологиями очистки нефти после аварии в Мексиканском заливе. Актер инвестировал в производство центрифуг для отделения нефти от воды и участвовал в переговорах с транснациональной нефтегазовой компанией British Petroleum.

Стивен Болдуин и его партнер Спиридон Контоугурис подали на Костнера в суд, заявив, что он якобы скрыл от них важные детали сделки с British Petroleum, из-за чего они продали свои доли в компании по заниженной цене и упустили крупную прибыль. Голливудские издания подробно освещали процесс; The Hollywood Reporter писал о претензиях, сумме и аргументах сторон.

В 2012 году федеральное жюри присяжных в Новом Орлеане полностью встало на сторону Костнера и отклонило иск Болдуина: актер выиграл дело. И хотя с юридической точки зрения он был признан невиновным, с репутационной это стало еще одним эпизодом, в котором имя Костнера фигурировало в конфликте.

