Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что артисты первого и второго эшелона подняли гонорар в три раза.

По словам Дворцова, Киркоров поднял ценник до 12-15 миллионов рублей, а Григорий Лепс и Сергей Лазарев – до 8-10 миллионов рублей. Звезды 90-х и нулевых увеличили гонорар с 500-700 тысяч рублей до 1,5-1,7 миллиона рублей.

«Чем больше хайп и цитируемость, тем больше у тебя востребованности, тебя хотят заказчики и рекламодатели, безусловно, отсюда гонорар растет», — рассказал шоумен.

В ноябре глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что Киркоров пропустит новогодний концертный сезон по неизвестной причине.

При этом глава ФПБК не раскрыл источник имеющейся информации, а официальных комментариев по поводу причин такого решения на данный момент не давали ни сам Филипп Киркоров, ни его представители.

В ноябре продюсер Сергей Лавров рассказал, что певец Шура является самым востребованным артистом на новогодних корпоративах. По его словам, гонорар Шуры составляет 5 миллионов рублей.