Рэпер D4vd стал подозреваемым в убийстве и расчленении девочки-подростка

Американский исполнитель Дэвид Энтони Берк, выступающий под псевдонимом D4vd, стал подозреваемым в убийстве 15-летней Селесты Ривас Эрнандес из города Лейк-Элсинор. Тело подростка было обнаружено в сентябре в багажнике принадлежащего артисту автомобиля Tesla. Об этом сообщает ABC News.

На данный момент аресты не произведены — следствие продолжается. По информации судмедэкспертов округа Лос-Анджелес, точные причины и обстоятельства гибели девушки пока не установлены.

По данным расследования, тело потерпевшей было обнаружено в расчленённом виде. Правоохранительные органы не исключают, что в преступлении могли участвовать несколько человек.

После опознания тела в середине сентября полиция провела обыск в лос-анджелесском доме D4vd. Основанием послужило то, что автомобиль Tesla, где было найдено тело, зарегистрирован на имя артиста. По версии следствия, смерть Селесты могла наступить за несколько недель до обнаружения останков.

В октябре представитель артиста заявлял, что D4vd не располагает информацией о расчленённом теле в своём автомобиле, несмотря на распространяющиеся в интернете слухи.

