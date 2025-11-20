Татьяна Буланова представила новую подтанцовку

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова на своем выступлении представила новую подтанцовку — девушки, как и сама артистка, одеты в золотой блестящий наряд.

Соответствующие кадры появились в четверг, 20 ноября, в канале «Обсудим звезд с Малиновской».

— Очень милые девушки. И видно, что Татьяна пытается придумать с ними что-то новое, — говорится в публикации, опубликованной в Telegram-канале.

18 ноября Артур Базинян, представитель Максима и Алены Алалыкиных, которые входили в прежний состав подтанцовки Булановой, рассказал, что уход супругов был связан с конфликтом с новым директором артистки Сергеем, в ходе которого к Алене якобы применялась физическая сила. Представитель танцоров отметил, что до этого они не хотели раскрывать причины ухода из уважения к исполнительнице.

19 ноября Татьяна Буланова высказалась, что поддерживает своих танцоров, которые ранее решили покинуть ее коллектив и продолжить свой творческий путь отдельно. Она добавила, что на их место уже пришли новые артисты.