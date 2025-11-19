Певица Алла Пугачева, долгие годы зарабатывавшая в России, может быть связана с западными спецслужбами через беглых олигархов. Как сообщает «Царьград», скоро тайны артистки могут быть вскрыты.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пообещал обнародовать шокирующие факты о Пугачевой. Он настаивает, что исполнительницу нужно не только лишить звания народной артистки СССР, но и привлечь к уголовной ответственности. Он считает, что ее действия и высказывания наносят ущерб интересам России.

Сам глава ФПБК уже заявлял, что 76-летняя певица может получать финансирование от западных структур. Он считает, что деньги могли поступать через олигархов Олега Тинькова* и Михаила Ходорковского* (признаны Минюстом РФ иностранными агентами). По словам Бородина, факты финансовой поддержки и ее контакты с западными спецслужбами уже установлены.

Не исключено, что новое расследование расскажет об источниках доходов, которые позволяли певице поддерживать привычный уровень жизни после того, как она уехала из России.

Отметим, что ранее СМИ уже сообщали о потерях артистки — она утратила права на товарный знак «Рецитал» в связи с истечением срока регистрации. Под брендом Пугачева выпускала музыкальные проекты.

Также пресса заявляла, что артистка якобы прекратила получать пенсию в России — утверждалось, что выплаты приостановили еще в 2022 году. Для возобновления Пугачевой потребуется либо лично обратиться в Соцфонд России, либо пройти процедуру подтверждения в консульском учреждении за рубежом.

Отмечается, что в соцсетях некоторые комментаторы призывали перераспределить пенсию в пользу нуждающихся. Кроме того, люди требуют лишить Пугачеву государственных регалий и званий.

«Сорок лет нагло обманывала всю страну. Она никогда не идентифицировала себя с русской культурой, используя Россию исключительно для обогащения. Какая же она народная артистка? Лишить всех званий!», — написал один из пользователей.

Напомним, что член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов допустил, что Пугачеву могут привлечь к ответственности после ее интервью, где она положительно отзывалась о террористе Джохаре Дудаеве. Кабанов уверен, что при определенных обстоятельствах артистку признают иноагентом или подвергнут уголовному преследованию.

«Благодаря своим связям Пугачева продолжает оставаться значимой фигурой в отдельных кругах. Однако, я убеждён, наступит момент, когда с неё спросят за все», — заключил Кабанов.

Телеканал также обратил внимание на недавнее заявление Владимира Преснякова о возвращении его сына Никиты в Москву для работы в театре. Эти слова породили слухи о возможном возвращении бабушки музыканта в Россию, но пока они не получили подтверждения.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом