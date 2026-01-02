Любимые мужчины и мелкие интрижки Ксении Собчак

За двадцать с лишним лет в публичном поле Ксении Собчак приписывали столько романов, что из всех мужчин можно было бы собрать галерею — от нефтяников и миллиардеров до оппозиционеров, чиновников и режиссеров. «‎Рамблер» расскажет, с кем телеведущая действительно была в отношения, а какие связи — просто слухи.

Вячеслав Лейбман

Одним из первых серьезных романов телезвезды называют отношения с петербургским нефтяным бизнесменом Вячеславом Лейбманом. Tatler писал о нем как о человеке, который буквально «подарил Москве Ксению Собчак»: именно с ним она переехала из Петербурга, оказалась в столичной тусовке, светских хрониках и клубной жизни.

Однако пара разбежалась на почве ревности. Писали, что камнем приткновения стала балерина Анастасия Волочкова, с которой бизнесмен якобы закрутил шашни, однако танцовщица свою вину отрицала. Кроме того, продюсер Петр Листерман утверждал, что именно Лейбман был инициатором разрыва. Но так как хотел расстаться мягко, попросил сводника «знакомить Собчак с другими женихами», писал Spletnik.ru.

Следующим громким романом называют связь с бизнесменом и политиком Умаром Джабраиловым, который старше Ксении более чем на 20 лет. Многие издания отмечали, что он долго добивался ее расположения и в итоге добился: отношения обсуждались в московской богеме несколько лет.

СМИ писали, что Джабраилов дарил Собчак очень дорогие подарки, обеспечивал «уровень жизни, как в глянцевом журнале», а сама Ксения, по данным «Экспресс газеты‎», позже с теплом вспоминала этот этап и подчеркивала, что они сохранили дружбу.

В 2000-е рэпер и Собчак довольно тесно общались, вместе снялись в клипе «Потанцуй», а в 2008 году в сеть утек «интимный» ролик с их участием, который еще долго обсуждался в новостной повестке. Спустя годы Ксения призналась, что видео было постановочным. По ее словам, оно задумывалось в качестве пиар-кампании как пародия на скандальные истории Пэрис Хилтон, пишет «Новое Радио».

Александр Шусторович

© РИА Новости

Одна из самых известных любовных историй телеведущей — роман с миллиардером Александром Шусторовичем, занимавшимся поставками урана и владевшим крупным бизнесом. По данным «Комсомольской правды», их роман длился около трех лет и закончился помолвкой: были заказаны приглашения, платье у Валентина Юдашкина, гости ждали пышную свадьбу.

Однако в последний момент свадьба сорвалась. Много лет ходили слухи, что виной этому послужили родственники Шусторовича, которые были против его брака со скандальной Собчак. Но в 2018 году Ксения поделилась в интервью Tatler, что сама сбежала, потому что в какой-то момент поняла: она не хочет превращаться из «дочки известного человека в жену известного человека» и боится потерять себя в роли спутницы сильного бизнесмена.

После разрыва с Шусторовичем Собчак некоторое время связывали с гендиректором «Серебряного дождя» Дмитрием Савицким. Медиа писали, что она теледива называла Савицкого своим молодым человеком и в шутку предупреждала, что «расправа будет жестокой», если увидит его с другой.

Интересно, что уже будучи замужем за Максимом Виторганом, Собчак часто появлялась на светских мероприятиях в компании именно Савицкого, и пресса подчеркивала, что они сохранили теплые отношения как бывшие.

В 2010 году в сеть просочились слухи о том, что Ксения Собчак якобы увела вице-президента «Альтимы» из семьи. История мгновенно стала темой номер один в светской хронике: особенно пикантной была деталь о том, что гражданская жена Малиса в то время крутила роман с бывшим бойфрендом самой Собчак — Дмитрием Савицким.

Малис попытался остановить обсуждения и публично заявил, что их отношения с экс-супругой завершились за год до появления Собчак в его жизни. Однако интернет уже кипел: фанаты телеведущей разбирали ситуацию буквально по кадрам, пытаясь вычислить, кто же первым сделал шаг в сторону интрижки, и была ли вообще эта рокировка случайной.

© РИА Новости

После громкой истории с Малисом Собчак оказалась в центре внимания снова — на этот раз из-за романа с хореографом Евгением Папунаишвили. Они познакомились и сблизились на проекте «Танцы со звездами», где работали в паре. Но стоило сезону завершиться, как чувства погасли. Пара разошлась так же быстро, как и сошлась.

Джордж Клуни и Амал: одна из красивейших историй любви Голливуда

© РИА Новости

Особое место в ее биографии занимает история с Сергеем Капковым, на тот момент депутатом и впоследствии главой департамента культуры Москвы. Первые совместные появления пары светская хроника зафиксировала еще в 2010 году: выставка Марка Ротко, фестиваль «Новая волна» в Юрмале. «Комсомольская правда» писала, что их роман длился около года и ради Собчак Капков развелся со своей супругой, телеведущей канала «Вести-24» Екатериной Гринчевской, которая родила ему двоих детей.

Отдельная глава личной жизни теледивы — отношения с политиком Ильей Яшиным. Они встретились на проспекте Академика Сахарова, где Яшин поддержал Собчак после ее выступления на митинге. В отличие от многих других историй, о романе с ним Ксения заявляла во всеуслышание лично. Она говорила, что Яшин делает ее «по-настоящему счастливой».

Период их романа пришелся на активную протестную повестку 2011–2012 годов, обыски у Собчак, уголовное давление на оппозицию. Однако к концу 2012 года медиа внезапно заявило о расставании Ксении и Ильи, причины которого так и не были раскрыты, сообщает РБК.

Ксения Собчак познакомилась с актером Максимом Виторганом в 2012 году на одном из театральных мероприятий, и их стремительный роман быстро перерос в брак — свадьбу сыграли уже в феврале 2013-го. Их союз казался зрелым: пара почти не выставляла личную жизнь напоказ. В 2016 году у них родился сын Платон.

В начале 2019 года произошел эпизод, который стал символической точкой разрыва супругов: в центре Москвы Виторган столкнулся с режиссером Константином Богомоловым — человеком, которого на тот момент уже активно связывали с Собчак. По словам очевидцев, Виторган вывел Богомолова из кафе и ударил, что привело к серьезной травме носа. Сразу после инцидента стало ясно, что брак актера и телеведущей себя исчерпал, и спустя несколько недель супруги официально объявили о расставании.

Уже осенью того же года Собчак и Богомолов оформили отношения. Их свадебная церемония 13 сентября 2019 года стала одним из самых обсуждаемых событий года: пара подъехала в ЗАГС на катафалке, что задало тон всему дню — перформативному, дерзкому, полностью в стилистике Богомолова. Несмотря на периодические публикации о кризисах и возможных изменах, по состоянию на 2025 год пара официально находится в браке.

Ранее мы рассказывали, почему Борисова и ее дочь поливают друг друга грязью.