Shaman впервые рассказал о свадьбе с Мизулиной и планах на будущее

5 ноября певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расписались в Донецке. В интервью «КП» артист рассказал, было ли решение спонтанным и какие у него планы на будущее.

По словам Дронова, поездка в ДНР была запланирована заранее — вместе с Мизулиной они побывали в Военно-мемориальном комплексе, в храме Петра и Февронии, а также пообщались с детьми.

«И параллельно именно там мы с Катей решили расписаться. Это было обоюдное решение. И, я считаю, абсолютно правильное», — добавил Shaman.

Пышную свадьбу молодожены играть не планируют — они отметят событие в кругу близких людей. При этом их свадебное путешествие уже идет: накануне Дронов и Мизулина были в Смоленске, а сейчас приехали в Брянск.

«Как только у нее позволяет график работы, она старается выбраться со мной на гастроли. Ездит в туры, присутствует на концертах. Наполняет меня силами и жизненной энергией», — отметил Shaman.

Собчак обратилась к сыгравшим свадьбу певцу Shaman и Мизулиной

Говоря о семейной жизни, артист признался, что он и Мизулина нечасто собирают гостей за домашним столом — мешает загруженный график и постоянные разъезды. При этом для себя Дронов решил, что добытчиком в семье должен быть мужчина, а сам он не отказывается от домашних дел.

«Я раньше и в общежитии жил, и на съемных квартирах, поэтому с домашними делами легко могу справиться сам. Я не белоручка. Могу что-то сделать по дому, по хозяйству, с удовольствием посуду помыть», — признался Shaman.

Также Дронов рассказал, что не устал от постоянных концертов и гастролей, ведь быть певцом всегда было делом жизни. Кроме того, он рад успеху артистки Надежды Кадышевой, ведь это демонстрирует интерес молодежи к народной музыке. В следующем году Shaman планирует «что-то сделать» вместе с певицей.

При этом артист также начал заниматься продюсированием. Он помогает с развитием карьеры своему другу Никите Осину — недавно артист выпустил первый альбом и провел сольный концерт.