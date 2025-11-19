Названа самая высокооплачиваемая российская звезда

Надежда Кадышева стала самой «дорогой» российской звездой. По данным Shot, певица установила рекорд по гонорару за 40-минутное выступление.

По информации Telegram-канала, одна из самых состоятельных женщин российского шоу-бизнеса теперь требует за выступление на корпоративе 25 миллионов рублей. И сумма растет с каждым днем: чем ближе Новый год, тем выше цена. А все свободные даты до января уже заняты.

Надежда Кадышева когда-то начинала с довольно скромной суммы в 1,5 миллиона рублей за выступление. Постепенно ее гонорары росли, и в итоге она установила рекорд на российской эстраде.

До этого звание «самой дорогой певицы» принадлежало Ирине Аллегровой. Ее корпоративное выступление стоило 16 500 000 рублей, что было равноценно 11 выступлениям Кадышевой того времени.

Ранее издание «Комсомольская правда» информировало, что в ночь на 1 января 2026 года известные артисты, такие как Надежда Кадышева, Сергей Жуков из «Руки Вверх!» и Филипп Киркоров, не будут участвовать в праздничных концертах. Газета подчеркнула, что эти знаменитости предпочли провести новогоднюю ночь в кругу семьи и близких.