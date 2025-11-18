Названа причина удаления публикации с Долиной о жилищной лотерее

Лотерейный бренд «Столото» удалил из своего Telegram-канала публикацию о программе «Жилищная лотерея» с упоминанием певицы Ларисы Долиной из-за атаки ботов. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

В посте от 16 октября было размещено видео, на котором Долина поздравляет участников и победителей программы.

Подпись гласила: «Сегодня она пришла на шоу «У нас выигрывают!», чтобы поздравить «Жилищную лотерею» с Днем рождения — и сделала это так, что праздник заиграл новыми нотами!».

Долина расскажет, как аферисты заставили ее продать квартиру

В пресс-службе заметили, что народная артистка не является лицом программы, а была приглашена в эфир в качестве гостьи.

Ранее сообщалось, что после того, как Долина выиграла дело о мошенничестве с квартирой, суды стали принимать сторону продавцов в аналогичных процессах.

В результате, россияне стали негативно воспринимать публикации о жилье, в которых так или иначе упоминается артистка.