В скандале с танцорами Тани Булановой новый поворот

Илья Родин

Уход танцоров Максима и Алены Алалыкиных связан с тем, что новый директор известной певицы Тани Булановой «распускал руки», рассказал журналистам представитель артистов Артур Базинян. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, танцоры сбежали из коллектива после 20 лет работы.

«Уход Максима и Алены связан с новым директором Тани Булановой. Имело место применение физической силы к Алене», — отметил Базинян.

Вместе с тем, пояснили журналисты, сторона Булановой приводит другую версию: артисты сочли возможным покинуть группу после того, как директор ввел сухой закон в коллективе.

Ранее Таня Буланова сообщила, что оправилась после предательства танцоров и набрала новую команду.

