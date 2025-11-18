Одна из самых ярких участниц "Дома-2" Настя Дашко после телестройки оказалась в тюрьме. Девушка попалась на мошенничестве и отсидела два года. Анастасия не скрывает, что ей было очень тяжело в заключении. Рядом с ней в то время находился будущий супруг Костя, которому Настя очень благодарна.

Сейчас у Дашко крепкая семья, два сына. Бывшая участница реалити работает логистом в транспортной компании, которую она основала вместе с мужем. Также Настя активно ведет блог в соцсети, в котором откровенно рассказывает о своих трудностях. На днях блондинка призналась, что столкнулась с тяжелой болезнью. Диагноз Дашко не раскрыла, но рассказала, что проходит гормональную терапию, из-за которой у нее масса побочных эффектов, в том числе начался искусственный климакс.

"Страшно от того, что со мной происходит сейчас. Я не была готова к лечению, от которого мое настроение штормит так, что я не всегда могу справиться со своими эмоциями. То грущу, то плачу…" — поделилась Настя.

Дашко надеется, что скоро все пройдет, и она сможет радоваться жизни, как и прежде.