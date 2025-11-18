Суд потребовал с Деревянко более 13 млн рублей по делу о мошенничестве

Измайловский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Сергея Николенко против актера Павла Деревянко и криптоинвестора Григория Мулузяна. Об этом сообщили в Telegram-канале судов столицы.

Суд потребовал взыскать с Деревянко и Мулузяна более 13 миллионов рублей задолженности. В эту сумму вошел как долг, так и неустойка и средства на судебные расходы.

В 2021 году Деревянко познакомился с криптоинвестором Григорием Мулузяном, который, по словам актера, предложил ему тоже заняться инвестициями и убедил взять четыре кредита на сумму более 56 млн рублей. Кроме того, утверждал артист, Мулузян заключил на его имя ряд договоров займа на сумму около 150 млн рублей.

Николенко был еще одним участником схемы инвестиций и обвинил и актера, и инвестора в мошенничестве. Деревянко грозило до пяти лет тюремного заключения, но суд признал договор незаключенным и отказал во взыскании с актера денежных средств.

В сентябре 2024 года стало известно, что Павел Деревянко избежал тюрьмы за мошенничество. Он предоставил на суде доказательства того, что не получал от истца Сергея Николенко денежных средств.