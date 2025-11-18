Приехавшая из США дочь Вячеслава Добрынина исполнила желание отца

Чуть больше года назад не стало Вячеслава Добрынина. Через два месяца легендарному автору всенародно любимых хитов исполнилось бы 80 лет. По этому случаю знаменитости собрались в Кремлевском дворце. Они вспоминали Доктора Шлягера и делали немало откровений. О самых интересных моментах, которые не попадут в телетрансляцию, читайте в материале «МК».

© Московский Комсомолец

Маша Распутина, хоть и закрывала концерт, в Кремлевский дворец приехала одной из первых. Распутина в последнее время еще больше преобразилась: постройнела и похорошела. Не исключено, что так позитивно на нее подействовали недавние изменения в жизни. Как известно, звезда официально зарегистрировала отношения с Виктором Захаровым, с которым живет уже больше 25 лет.

На сцене Распутина появилась в белоснежном коротком платье, усыпанном драгоценными камнями.

Друг убитого экс-мэра Саратова рассказал о подозрительных СМС

— Много песен, много хитов, много великолепной и гениальной музыки написал этот замечательный Доктор Шлягер, как его в народе называли, — заявила Мария, которая была дружна с Добрыниным. — Его любила страна по-настоящему: женщины сходили все с ума, и я это знаю. Но есть одна женщина, которой он доверял и фактически отдал всю свою жизнь, чтобы она хранила и берегла его творчество и великий потенциал, который был назначен ему свыше.

— Она была незаметная, тихая, скромная, — продолжила Распутина. — Однажды мы ехали в поезде, и Слава мне сказал: «Ты знаешь, Маша, мне надо что-то написать для Ирки». Для его супруги. Ее зовут Ира. И вот сегодня эта замечательная, потрясающая и легендарная женщина, которая всю жизнь была в тени, находится в этом зале.

Распутина попросила вдову Добрынина приподняться со своего места, чтобы зрители смогли ее поприветствовать. А после Маша запела легендарный хит «Кружит музыка».

В Кремлевском дворце присутствовала и единственная дочь Вячеслава Екатерина, которая приехала из США специально на концерт. В этот вечер у нее состоялся дебют: она впервые вышла на сцену. Исполнила вместе с группой «Доктор шлягер» и Алексеем Зардиновым хит «Так вот какая ты». За кулисами Екатерина призналась: при жизни отец хотел, чтобы она вышла на сцену. Получается, сейчас она осуществила его желание.

— Конечно, я переживала сегодня, потому что это был первый выход на сцену в моей жизни, — призналась Екатерина. — Я никогда не пела и никогда не выходила на сцену. Папа меня уговаривал, но я никогда не соглашалась. Сегодня это было мое решение в память о папе, к его 80-летию. Он мой кумир. Я всегда считала его огромным талантом, но не хотела следовать по его стопам.

За кулисами Екатерина тепло общалась со знаменитостями. В частности, с Еленой Пресняковой. Артистка появилась на сцене в розовом костюме. Глядя на нее, никто и подумать не мог, что ей самой исполняется 79 лет. За кулисами Преснякову осыпали заслуженными комплиментами.

— Юрию Федоровичу (Маликову, руководителю «Самоцветов». — Авт.) этот костюм очень нравится, — призналась Елена. — Он все время меня просит в нем работать. Мне он сначала не нравился, а потом я привыкла.

Удивляла молодостью и красотой и ведущая вечера Татьяна Веденеева. Кажется, с годами она совсем не меняется. В этот вечер Веденеева раскрыла множество малоизвестных подробностей из жизни Добрынина. Как оказалось, музыкальный дар у Вячеслава Григорьевича открылся в самом раннем детстве.

— Любовь к музыке он унаследовал от мамы и уже в три года мог воспроизвести любую мелодию, которую слышал по радио, — рассказывала Веденеева со сцены. — А в 14 лет подражал стилягам. Он носил брюки-дудочки и яркие рубашки. Мама его поддерживала, потому что считала: лучше ребенок будет увлеченно играть в музыкальных группах, чем хулиганить на улице. Лев Лещенко при жизни Добрынина очень дружил с ним, поэтому пропустить концерт не мог. Зрители отметили: мэтр эстрады бодр и энергичен. Лев Валерьянович активно общался с давними приятелями и коллегами, интересовался у них, какие песни они исполняют.

Ставшая недавно бабушкой Жасмин призналась, что внуку уделяет не так много времени из-за плотного графика. Концерты, съемки и выступления у звезды почти каждый день.

— К сожалению, памперсы меняла только пару раз! — рассмеялась звезда в разговоре с корреспондентами «МК».

В этот вечер Жасмин исполнила один из главных хитов Ольги Зарубиной «На теплоходе музыка играет».

— Я эту песню уже неоднократно пела, — призналась артистка. — Раньше было огромным счастьем исполнять ее вместе с Вячеславом. Сегодня, к сожалению, я пела сольно. И мне очень не хватало Вячеслава рядышком, потому что он всегда был такой заводной! Все его песни находятся в нашей ДНК.

— Природа одарила этого человека быть душой народа, — вторил Жасмин Сосо Павлиашвили. — Бог дал ему эту возможность. И он исполнил все, что ему дал Господь. Это огромное счастье, когда человек ушел из жизни, а продолжает оставаться с нами. Потому что его невероятные хиты затрагивают нервные окончания каждого человека.

Певица Слава для участия в вечере памяти Добрынина несколько изменила имидж. Появилась в платье с цыганскими мотивами. За кулисами коллеги активно просили с ней сфотографироваться.

— Покажите, куда смотреть, — просила звезда. — А то я рассеянная очень!

Увидев «Бурановских бабушек», Слава уже и сама стала осыпать их комплиментами.

— Красавицы, мои хорошие и любимые! — говорила звезда.

Кстати, «Бурановские бабушки» в этот вечер спелись с Хабибом. За кулисами они исполнили кусочек из хита «Бабушки-старушки» на бис.

Михаил Шуфутинский приехал в Кремль с супругой Светланой: та трогательно ухаживала за ним за кулисами. Шуфутинскому 77 лет. Артист признался: несмотря на возраст, обороты сбавлять не собирается. График у короля шансона насыщенный.

— Сейчас здесь выступим — и на самолет, — пояснил Михаил Захарович.

На сцене он благодарил зрителей за то, что заполнили зрительный зал до отказа.

— Слава — Славе, — заявил Михаил Захарович.

Стаса Михайлова за кулисами атаковали дети — юные участники концерта. Сначала они спели с ним кусочек его хита «Все для тебя». А после стали делать совместные фотографии и просить автографы. Стасу такое внимание явно пришлось по душе: он долго общался с детишками. Ларису Долину дети просили подержать за руку, якобы на счастье. Певица не отказывала.

Смотрите фотогалерею: Постройневшая Распутина, радостная Преснякова и приветливый Лещенко: звезды вспомнили в Кремле Вячеслава Добрынина