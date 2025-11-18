Ирина Болгар в третью годовщину расставания с Дуровым заявила о переменах в жизни

Экс-возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болар вышла на связь в соцсетях в годовщину расставания с ним. Женщина отметила, что потребовалось три года все расставить по местам.

«Сегодня исполняется ровно три года с того дня, как моя жизнь столь кардинально изменилась. И лишь теперь я по-настоящему ощущаю масштаб пути, который мне было суждено пройти. Потребовалось три года, чтобы всё встало на свои места», - поделилась размышлениями Болгар.

Философский пост сопровождали кадры природы. Болгар отметила, что последние годы пробудили все внутреннее и разрушили внешнее.

«Три года назад рухнуло временное. Сегодня вечное заняло своё место — в совершенном божественном порядке. Я вижу жизнь такой, какова она есть: живым потоком, в котором мне отведена роль — временная по форме, вечная по сути», — отметила Ирина.

Ранее Болгар рассказывала, что Дуров не помогает финансово детям. Ирина возмущалась: бизнесмен планирует отложить наследство на 30 лет и разделить на всех. Она отмечала, что сейчас им нет 18 лет и дети не могут жить 30 лет без поддержки. Также женщина указывала: Дуров не участвует в жизни наследников, но во время романа обещал всегда помогать.