Появились новые подробности в деле певца Евгения Кунгурова

Близкие известного певца Евгения Кунгурова до сих не смирились с его смертью и с версией о том, что музыкант покончил жизнь самоубийством — они полагают, что в деле слишком много нестыковок, пишет «СтарХит».

Евгений Викторович Кунгуров (18 июля 1983, Заречный, Свердловская область — 8 апреля 2024, Москва) — российский оперный и эстрадный певец (баритон).

По данным портала, в день трагедии Кунгуров написал жене странные SMS. Женщина встревожилась, вызвала спасателей — сама она находилась за городом.

Прибывшие по вызову медики и полиция увидели Кунгурова, лежащего на асфальте под окнами своей квартиры, которая находилась на 9 этаже.

«Я был у следователя, который снова посмотрел дело и откровенно мне сказал, что там много несостыковок. Например, Женя был 90 килограммов, но те травмы, которые нашли у него — не соответствуют человеку, совершившему суицид. Он спокойно лежал на спине, у него только черепно-мозговая травма и ушиб легких», — сказал отец певца.

Мужчина заметил, что в квартире было обнаружено большое количество окурков. Он добавил, что ни в его семье, ни в семье сына никто не курил.

«Я уехал 7 апреля, а трагедия произошла 8 апреля. Никто не курил из нас. Там не могло быть окурков. Значит, кто-то третий был?», — задал риторический вопрос отец Кунгурова.

Напомним, что известность к Кунгурову пришла в 2012 году после выхода в финал телешоу «Голос», где он занял второе место. Затем певец стал участником шоу «Один в один», где играл Фёдора Шаляпина, Надежду Бабкину, Муслима Магомаева и других звёзд эстрады.

Кунгуров был приглашённым солистом театра «Новая опера», постоянным солистом Калининградского музыкального театра, ведущим телепередачи «Романтика романса».