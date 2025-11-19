Марат Башаров прокомментировал свою тайную свадьбу

Актер и телеведущий Марат Башаров поделился подробностями своей тайной свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Артист рассказал, что женился на Асе Борисовой несколько лет назад.

«Мы уже два года женаты», — заявил Башаров.

Известно, что актер сделал предложение Борисовой в декабре 2023 года. Судя по всему, они узаконили свои отношения еще тогда, просто не объявляли об этом официально.

Башаров избил беременную жену

Ранее стало известно, что актриса Ася Борисова сообщила, что вышла замуж за актера и телеведущего Марата Башарова.