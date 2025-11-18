Режиссёр Алексей Герман-младший в запрещённой соцсети жестоко высмеял Дмитрия Диброва и всех, кто его обсуждает, на фоне скандала с расстёгнутой ширинкой. Кинематографист, казалось бы, поддержал опозорившегося ведущего, одновременно раскритиковав его.

«Вывалился у одного известного телеведущего, да и вывалился, очевидно, что лучше было бы застегнуть, но увлекся, забыл, все бывает у мужчин на грани настигающего одиночества, старения, страхов, желания вернуть невозможное», — написал Алексей Герман-младший.

Режиссёр назвал обсуждение появления Диброва на публике в непотребном виде «импотентно-фригидным воем», который ему противен.

«Так и представляю всех этих моралистов, которые пристально рассматривают предмет, покинувший штаны. Коллективно рассуждают о размерности, упругости, форме», — высказался Герман-младший и предложил критикам Диброва чаще проверять собственные ширинки.

Ранее на скандальное видео с Дмитрием Дибровым отреагировал Отар Кушанашвили, назвав телеведущего старым, никому не нужным человеком.