Рэпер Птаха готовится в третий раз стать отцом

«СтарХит» сообщил, что рэпер Птаха (Давид Нуриев) и его жена Лана готовятся к рождению второго ребенка. Портал опубликовал снимки из блога Ланы Нуриевой, на которых заметна ее беременность.

Давид и Лана Нуриевы вместе 12 лет. В 2022-м они расстались и некоторое время жили раздельно, но смогли помириться. В феврале 2025 года они вновь поженились. Пара воспитывает дочь Сияну, ей три года.

«СтарХит» отмечает, что рэпер вернул жену, признав свои ошибки. Он заявил, что был «во многом не прав».

У рэпера также есть дочь Николь от первого брака. Она родилась в 2000 году, когда Нуриеву было 19 лет.