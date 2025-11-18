Продюсер объяснил, как скандал с подтанцовкой скажется на доходе Татьяны Булановой

Super.ruиещё 1

Решение уволить танцоров, которые прославили Татьяну Буланову в соцсетях «энергосберегающим» танцем, может ударить по кошельку звезды в период корпоративов. Таким мнением поделился музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с News.ru. Присутствие на выступлениях завирусившегося в сети коллектива могло бы обеспечить дополнительный доход, считает эксперт.

Продюсер объяснил, как скандал с подтанцовкой скажется на доходе Татьяны Булановой
© Legion-Media
«Если есть ресурс, который может быть источником заработка путем дополнительных мероприятий на корпоративах, тем более перед Новым годом, то расставаться, как мне кажется, неправильно. <…> И с точки зрения коммерческой составляющей лично для Булановой это, может быть, не будет в плюс», — заявил Бабичев изданию.

Продюсер объяснил, что стоило отложить кадровые перестановки в коллективе как минимум до первого января. Ранее стало известно, что Татьяна Буланова прекратила сотрудничество с Максимом и Алёной Алалыкиными, которые якобы повели себя неподобающе. Недопонимание вылилось в публичный скандал с взаимными претензиями.