Продюсер объяснил, как скандал с подтанцовкой скажется на доходе Татьяны Булановой

Решение уволить танцоров, которые прославили Татьяну Буланову в соцсетях «энергосберегающим» танцем, может ударить по кошельку звезды в период корпоративов. Таким мнением поделился музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с News.ru. Присутствие на выступлениях завирусившегося в сети коллектива могло бы обеспечить дополнительный доход, считает эксперт.

«Если есть ресурс, который может быть источником заработка путем дополнительных мероприятий на корпоративах, тем более перед Новым годом, то расставаться, как мне кажется, неправильно. <…> И с точки зрения коммерческой составляющей лично для Булановой это, может быть, не будет в плюс», — заявил Бабичев изданию.

Продюсер объяснил, что стоило отложить кадровые перестановки в коллективе как минимум до первого января. Ранее стало известно, что Татьяна Буланова прекратила сотрудничество с Максимом и Алёной Алалыкиными, которые якобы повели себя неподобающе. Недопонимание вылилось в публичный скандал с взаимными претензиями.