Внебрачные дети, измены и конфликт с Пугачевой: жизнь Михаила Муромова

Михаил Муромов дебютировал на сцене лишь к 35 годам, но уже через два года завоевал огромную популярность благодаря хиту «Яблоки на снегу». В начале 90-х артист исчез со сцены, лишь изредка выпуская новые песни. В спаде карьеры он винил не смену вкусов слушателей, а певицу Аллу Пугачеву. Starhit вспомнил биографию певца в день его 75-летия.

Мог стать ученым

Михаил Муромов родился в Москве 18 ноября 1950 года. Его мама была заведующей электротехнической кафедрой, а папа — старшим научным сотрудником института гидравлики. Ребенка отдали в школу с физико-математическим уклоном, но параллельно он занимался музыкой, играя на гитаре и виолончели. Юноша также увлекался плаванием и боксом, а после школы поступил сразу в два вуза — институт мясной промышленности и химико-технический.

Хотя у Михаила были шансы стать блестящим ученым, аспирантуру он не окончил, чем огорчил родителей. Парень устроился метрдотелем в ресторан, где стал зарабатывать чуть ли не в 20 раз больше прежнего.

«Ресторан — веселая работа. Как бывшему фарцовщику, мне было интересно. Кроме того, я продавал пластинки. На полученные деньги купил свой первый синтезатор, магнитофон, самый хороший, какой на тот момент можно было достать. Оборудовал дома студию и писал свои песни», — делился Муромов.

При продаже пластинок Михаил познакомился с Юрием Айзеншписом и мужчины вместе организовали несколько концертов в «Лужниках», однако на этом сотрудничество закончилось: Муромов сетовал, что Айзеншпис ему задолжал.

Музыкальная карьера Муромова началась в коллективах «Славяне» и «Фристайл», а в 80-е он решился на сольную карьеру. Вместе с Ольгой Зарубиной Муромов исполнил хит «Птица синее крыло», затем известность обрели шлягеры «Стюардесса» и «Метелица». Однако настоящая популярность обрушилась на музыканта после песни «Яблоки на снегу». Вскоре Муромова пригласили в передачу «Шире круг», а затем — на «Песню года».

В конце 80-х артист гастролировал по всему СССР, а в 90-х участвовал в роковом концерте, на котором убили Игоря Талькова. Однако после он фактически исчез с эстрады. Периодически на ТВ показывали его видео на композиции «Казачья» и «Поздняя весна», но сравнить это с былым успехом нельзя. Пошли слухи, что Муромов злоупотребляет алкоголем, хотя сам музыкант это отрицал.

Конфликт с Пугачевой

В 00-е артист пел на корпоративах, а в 2007 году засветился в программе «Ты суперстар!» на НТВ. Спустя 10 лет он выпустил альбом «Розовые на белом 2017», куда вошли как старые хиты, так и новые композиции. В 2020 году Муромов дал громкое интервью, в котором заявил, что его карьеру погубила Пугачева.

«Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды. Она любила тех мужчин, которые ей делали шаги вперед. Стефанович, Кузьмин, Челобанов. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла», — сказал он.

Пугачева же заявила, что Муромов не первый человек, который обвиняет ее в своих неудачах. Она отрицала, что могла «запретить» коллегу.

«Чтобы я кому-то перекрывала кислород? Я — известная, любимая многими, певица, но кто я такая, чтобы запрещать кого-то? Мозги у него есть вообще? Это смешно!», — говорила артистка.

Впрочем, Муромов вскоре оправдался тем, что журналисты переврали его слова, и он попросту не мог такого сказать, хотя от высказываний о властности Пугачевой музыкант не отказался.

Внебрачные дети

Артист прославился не только яркими хитами, но и любвеобильность. В 70-е годы Муромов был женат на девушке по имени Тамара, однако та вскоре устала терпеть похождения мужа и ушла. Михаил не отрицал, что был «гулякой», но отмечал, что сохранил с супругой теплые отношения.

Известно, что у музыканта было четверо внебрачных детей от разных женщин — Михаил, Николай, Павел и Артур. Старший скончался из-за оторвавшегося тромба шесть лет назад, а остальные давно выросли и создали свои семьи. Однако Муромов уверен, что наследников у него гораздо больше.

«Возьмите флажки и карту, пометьте флажками все населенные пункты, где я был, и посчитайте!», — шутил он.

Сам артист оправдывал себя природной полигамностью, а возраст его избранниц колебался от 20 до 70 лет. Причем накануне прошлого юбилея певец рассказывал, что в один день встретился с давней поклонницей, а потом «уделил время» соседке. Муромов резюмировал, что как правило женщины к нему «сами приезжают», а он не отказывает, поскольку не мыслит своего существования без интимной жизни.