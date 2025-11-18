Директор Булановой объяснил поведение экс-танцоров певицы

Певица Татьяна Буланова уже месяц работает с другими танцорами, бывшие участники ее танцевального коллектива пытаются хайповать на ее имени, сказал НСН Сергей Хрусталев.

Бывшие танцоры Татьяны Булановой, предъявляя завышенные требования к будущим работодателям, пытаются хайповать на имени исполнительницы, однако их поведение уже никому не интересно. Об этом НСН заявил директор Булановой Сергей Хрусталев. Бывшие участники танцевального коллектива Булановой, со скандалом прекратившие сотрудничество с певицей, не могут найти новую работу после ухода из группы, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной стали их поведение во время гастролей и завышенные требования к будущим работодателям. Хрусталев отметил, что экс-участники коллектива устраивают хайп на имени Булановой.

«Полагаю, что это попытка хайпануть на имени певицы. Эти люди не работают в коллективе Булановой с 6 октября, прошло достаточно много времени, у нас уже совершенно другие танцоры. Обсуждать что-то на этот счет неинтересно, мы продолжаем работать, ничего не изменилось, ни один концерт не отменился. А писать можно что угодно», — сказал Хрусталев.

Собеседник НСН также восторженно отозвался о новых танцорах, которые сотрудничают с Булановой. «Это замечательные девочки, настоящие профессионалы. Они уже активно работают с нами, и на записях концертов можно увидеть их работу», — подытожил он. Напомним, скандал произошел после концерта 6 октября.

Танцоры Максим и Алена Алалыкины, будучи нетрезвыми, вошли в вагон поезда «Чита —Улан-Удэ», где начали кричать, что они «коллектив Тани Булановой», и разбудили пассажиров. Директор Булановой попытался извиниться перед пассажирами и утихомирить танцоров. Алалыкиным запретили употреблять алкоголь в поезде, после чего те заявили, что прекращают сотрудничать с директором и отказываются от дальнейших выступлений. Сама Буланова приняла их решение. Ранее Буланова обвинила Алалыкиных в предательстве и заявила, что больше никогда не будет сотрудничать с ними.