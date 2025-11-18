Супер популярность и крах карьеры: как сложилась судьба звезды сериала «Ее звали Никита»

Австралийская актриса Пита Уилсон была одной из самых ярких звезд телевизионных сериалов 90-х. Популярность артистки в России была настолько высокой, что в 2001 году ее пригласили на Московский международный кинофестиваль. Биографию актрисы вспоминает «Газета.Ru».

Пита Уилсон родилась 18 ноября 1970 года в Австралии. В возрасте четырех лет будущая актриса переболела малярией и сильно ослабла. Тогда ее здоровьем и физической подготовкой занялась бабушка. Она поднимала юную Питу с рассветом, устраивала ледяные обливания, записала в баскетбольную секцию и на дзюдо.

В 1991 году Уилсон переехала в Лос-Анджелес, где стала изучать актерское мастерство, снимаясь в независимых проектах и телесериалах.

Успех к Пите пришел в 1996 году, когда ей удалось обойти на пробах более 200 соперниц и получить главную роль в шпионском многосерийном проекте «Ее звали Никита». Во время съемок Уилсон освоила технику рукопашного боя, таэквондо и кикбоксинга. Большинство трюков в кадре актриса выполняла самостоятельно. Сериал быстро стал культовым в США, Канаде, Европе и России.

Вопреки ожиданиям поклонников, Пите не удалось развить карьеру. Она снялась еще в нескольких фильмах и телесериалах, самым известным из которых стала картина «Лига выдающихся джентльменов» Стивена Норрингтона.

Последней работой актрисы стал триллер «Убийство по-голландски», вышедший на экраны в 2014 году.

С 1997 по 2002 год Пита Уилсон встречалась с британским кинорежиссером Дэмианом Харрисом, который стал отцом ее единственного ребенка.

