Татьяна Веденеева в Кремле удивила внешним видом

Татьяна Веденеева появилась в Кремле и вновь заставила говорить о себе. Легендарная ведущая удивила внешним видом. Кажется, что сейчас Татьяна Вениаминовна стала выглядеть еще эффектнее.

На сцене Веденеева появилась во всей красе: с идеальной укладкой и роскошным макияжем. Артистка вышла в шикарном платье в пол, несколько приоткрыв плечи. На протяжении трех с лишним часов, что шел концерт, она не позволяла себе расслабляться.

- Татьяна – настоящая икона стиля, - не могли скрыть своего восхищения зрители. – Она, как дорогое вино, с годами становится только лучше и лучше. Посмотрите, как она выглядит: стройная, подтянутая! Просто глаз не оторвать!

Осыпали Веденееву за кулисами и журналисты. «Я еле живая!» - попыталась отшутиться артистка.

А после призналась: к приписываемым ей титулам «легендарная» и «гениальная» она относится весьма спокойно. Говорит, что сама себя таковой не считает.

- Я в это не верю, - пояснила Татьяна. - Гении - это нечто другое. Гений - это человек, который что-то придумал первый. И, знаете, один великий ученый как-то сказал: «Гениев на планете меньше, чем надо. Но больше, чем хотелось бы!» На самом деле их много не нужно.

Напомним, что нынешним летом звезда ТВ отметила 72-й день рождения. Татьяна Веденеева родилась 10 июля 1953 года.