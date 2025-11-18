Петр Дранга запустил первый бизнес после свадьбы с Агатой Муцениеце. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, музыкант открыл ООО «Брукман Концепт» — агентство для концертов, организации выставок и конференций. Компания была зарегистрирована в Москве с капиталом в 10 тысяч рублей, а в уставных видах деятельности указаны выставочные и развлекательные услуги. Директором ООО стал не сам Дранга, а некий Владимир Аверьянов.

Отмечается, что у Петра появился бизнес после свадьбы со звездой «Закрытой школы».

Ранее Агата Муцениеце официально сменила фамилию бывшего мужа Павла Прилучного на Дранга. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Агата Муцениеце за годы жизни в Москве так и не получила российский паспорт.