Светлана Зейналова призналась, что пугает детей перспективой торговать у метро. Об этом стало известно из соцсетей.

© Passion.ru

Телеведущая Светлана Зейналова воспитывает сына Филиппа и дочь Сияну. Звездная мама рассказывает, что периодически мотивирует детей учиться как можно лучше возможным, по ее мнению, неприглядным будущим.

«Рособрнадзор запретил пугать детей работой дворника. У нас отбирают орудие борьбы за успеваемость. Теперь чем пугать? Я вообще, если честно, пугаю их перспективой „семечками у метро торговать или носками вязаными в переходе“», — рассказала она.

По словам телеведущей, такая перспектива не очень нравится ее детям.

«Работает. Такая альтернативная реальность им не нравится!» — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Светлана Зейналова трогательно обратилась к особенной дочери.