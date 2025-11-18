Прах актера Вячеслава Полякова отвезли в Севастополь

Сегодня стало известно о смерти Вячеслава Полякова — он скончался еще 12 ноября. Актер, известный по сериалу «Ищейка», умер от онкологии в возрасте 45 лет.

Его друг Андрей Терещенко сообщил, что Вячеслава кремировали в Москве. «Прах только вчера повезли в Севастополь», — поделился Терещенко с «АиФ».

Поляков начал сниматься в кино в начале 00-х. Он дебютировал в сериале Тиграна Кеосаяна «Мужская работа−2» — здесь ему досталась эпизодическая роль. Затем он появился в лентах «Диверсант», где сыграл немецкого летчика, «Золото Кольджата», «Ермоловы», «Солдаты−15», «Кремлевские курсанты», «Одиссея сыщика Гурова», «Ищейка−6» и других. Всего фильмография Вячеслава насчитывает 37 работ.

