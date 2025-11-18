Судьба Екатерины Стриженовой: почетное звание и тяжелые утраты

Президент России Владимир Путин удостоил Екатерину Стриженову звания «Заслуженный артист РФ», как и ее супруга, режиссера Александра Стриженова. Издание News.ru рассказало о жизни актрисы.

Екатерина Стриженова — известная актриса театра и кино, прославившаяся ролями в фильмах «Лидер», «Трудно быть богом» и «Американская дочь». Помимо этого, она также известна как телеведущая популярных программ «Доброе утро», «Время покажет» и «Самое время».

Екатерина и Александр Стриженовы женаты уже более трех десятилетий. У них две дочери: Анастасия, которая замужем за финансистом Петром Грищенко, и Александра. Их старшая внучка Екатерина не часто видится с бабушкой, однако они поддерживают связь через фотографии и видеозвонки.

В 2020 году Екатерина поделилась печальной новостью о гибели своей сестры Елены Земляникиной, известной по роли в фильме «Москва слезам не верит». Трагедия произошла в результате дорожно-транспортного происшествия. В 2018 году ушла из жизни свекровь Екатерины, народная артистка Любовь Стриженова, более известная под сценическим именем Иудифь. Это произошло в Свято-Троицком монастыре, расположенном в Чувашии.