Танцоры Татьяны Булановой сообщили о насилии со стороны директора артистки

Танцоры из коллектива Татьяны Булановой Максим и Алена Алалыкины больше не выступают на ее концертах. Причина ухода, по их словам, — в директоре артистки Сергее Хрусталеве.

В соцсетях танцоры заявили, что мужчина применил физическую силу по отношению к Алене. Журналисты Super связались с Хрусталевым, чтобы взять у него комментарий. Директор Татьяны так объяснил уход Алены и Максима: «Вопрос в том, что ребята больше не работают, они уволились, сейчас есть новые танцоры, и этот вопрос закрыт. Никакого конфликта не было, ребята уволились — не выдержали тур». Сергей отметил, что новые кандидатуры уже найдены.

Эпопея с танцорами Булановой длится уже давно. Первым коллектив покинул видный участник Дмитрий Берегуля. Он связал свой уход с проблемами со спиной. И вот теперь сотрудничать с артисткой отказались Максим и Алена.

Конфликт Булановой с танцорами: с чего все начиналось