Стало известно, о чем жалеет Леонид Якубович

О чем жалеет Леонид Якубович

ТВ Центр

Леонид Якубович редкий гость на светских мероприятиях Однако прославленный ведущий не смог пропустить премьеру фильма "Авиатор", снятого по одноименному произведению писателя Евгения Водолазкина. Бессменного ведущего капитал-шоу "Поле чудес" сопровождал известный художник Никас Сафронов.

Журналисты немедленно взяли в оборот шоумена. Они поинтересовались у него, боится ли он что-то забыть, ведь по сюжету главный герой ленты Иннокентий Платонов пытается вспомнить, кто он есть после того, как пришел в себя от 100-летнего сна.

"Я как раз боюсь забыть, что я просто боюсь забыть", - лаконично ответил Якубович.

Прославленный телеведущий посетовал, что единственное, о чем жалеет, это что в свое время не начал вести дневник, передает "КП". "Много раз такое было, когда обо мне рассказывают такие замечательные вещи, я помираю от хохота и не понимаю, о чем они говорят. По строчке каждый день бы на память, выборочно. Мы же помним только хорошее. Слава Богу, плохое забываем. Но среди этого хорошего очень многое забывается. Это жалко", - заключил шоумен.

Ранее у 80-летнего Леонида Якубовича диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Из-за этого диагноза ведущему капитал-шоу "Поле чудес" запретили дегустировать съедобные подарки участников. Теперь Леониду Аркадьевичу придется придерживаться строгой диеты.