Стало известно, о чем жалеет Леонид Якубович

Леонид Якубович редкий гость на светских мероприятиях Однако прославленный ведущий не смог пропустить премьеру фильма "Авиатор", снятого по одноименному произведению писателя Евгения Водолазкина. Бессменного ведущего капитал-шоу "Поле чудес" сопровождал известный художник Никас Сафронов.

Журналисты немедленно взяли в оборот шоумена. Они поинтересовались у него, боится ли он что-то забыть, ведь по сюжету главный герой ленты Иннокентий Платонов пытается вспомнить, кто он есть после того, как пришел в себя от 100-летнего сна.

"Я как раз боюсь забыть, что я просто боюсь забыть", - лаконично ответил Якубович.

Прославленный телеведущий посетовал, что единственное, о чем жалеет, это что в свое время не начал вести дневник, передает "КП". "Много раз такое было, когда обо мне рассказывают такие замечательные вещи, я помираю от хохота и не понимаю, о чем они говорят. По строчке каждый день бы на память, выборочно. Мы же помним только хорошее. Слава Богу, плохое забываем. Но среди этого хорошего очень многое забывается. Это жалко", - заключил шоумен.

Ранее у 80-летнего Леонида Якубовича диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Из-за этого диагноза ведущему капитал-шоу "Поле чудес" запретили дегустировать съедобные подарки участников. Теперь Леониду Аркадьевичу придется придерживаться строгой диеты.