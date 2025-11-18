Огромные доходы и дворцы в США: где сейчас Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева получает полумиллирдные доходы в России, но предпочитает жить вместе с семьей в США. Где она сейчас, разбиралось издание Life.ru.

Ранее была распространена информация о том, что у Елены Малышевой есть жилой дом в пригороде Нью-Йорка стоимостью 6,5 млн долларов и две квартиры в Манхэттене. Эти данные вызвали волну критики в адрес телеведущей.

При этом в России Малышева с мужем и двумя сыновьями владеют бизнесом, построенным на оказании медицинских услуг и охране здоровья. Малышева до сих пор является совладельцем шести юридических лиц и совокупная выручка ее компаний за 2024 год составила заметно больше полумиллиарда рублей.

Однако семья Малышевой может готовиться к продаже российских активов, так как с 2023 года телеведущая вышла из ООО «Диета весна», а ООО «Есть здорово» сейчас находится в стадии ликвидации. В том же году телеврач перестала быть учредителем благотворительного фонда поддержки достижений в области медицины «Призвание».

«До сих пор основной актив, приносящий главный доход семьи, — это Медицинский центр Елены Малышевой, построенный на базе одной из обычных московских государственных поликлиник. За 2024 год он выручил 450 млн рублей. У него пять учредителей, и самой Малышевой в нем принадлежат 35%», — отмечается в статье.

При этом у семьи Малышевой есть хорошие активы в США. В частности, ранее появилась информация о наличии у врача особняка в Нью-Джерси, расположенного в районе Alpine, где дома в 2000-х годах были вторым по стоимости жилья почтовым индексом в США.

Особняк, в котором 21 комната, из них шесть спален и десять ванных комнат, супруги купили в 2016 году за 6,4 млн долларов. Но после того, как информация о нем появилась в СМИ, все изображения дома исчезли из Сети.

При этом, согласно данным американских реестров недвижимости, на мужа и сына Малышевой — Игоря и Юрия — записан дом на 14 километров южнее, площадь которого почти 800 квадратов, а стоимость — 2,6 млн долларов. Только годовой налог на недвижимость в 2024 году составил более 40 тыс. долларов.

Кроме этого у Малышевых были две квартиры на Манхэттене в одном и том же доме. Одну из них владельцы трижды пытались продать, и сейчас она все еще размещена на сайтах объявлений. Потенциальный покупатель получит за 1,7 млн долларов панорамное остекление, две спальни, два санузла, круглосуточного швейцара в доме и лифт прямо в квартиру.

«Вторая побольше — почти 200 квадратов. Это уже двухэтажный пентхаус не только с лифтом в квартиру, но еще и собственным межэтажным лифтом, камином и большой террасой с видом на Эмпайр-стейт-билдинг и Гудзон. Возможно, сейчас ее может занимать младший сын Малышевой Василий», — говорится в статье.

Ранее телеведущая Елена Малышева пригрозила обращением в суд средствам массовой информации, которые написали, что она, будучи пьяной, устроила дебош в аэропорту. Малышева заверила, что не пьет, не курит и не ругается матом, и потребовала официальных извинений от всех изданий, которые написали об обратном.