Стало известно, как свадьба с Мизулиной отразится на творческих планах певца Shaman

Репертуар певца Shaman (Ярослав Дронов) не изменится после свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Как сообщает News.ru, об этом заявил продюсер Павел Рудченко.

По мнению Рудченко, концепция проекта Shaman не претерпит изменений, а Дронов продолжит исполнять песни патриотического характера, поскольку от него этого ждут фанаты.

«Будут в репертуаре попсовые варианты, поп-рок для души, скажем так. Вряд ли Ярослав Дронов начнет писать любовные альбомы, лирические песни. У него более духоподъемный материал, который сделал его популярным», — заявил продюсер.

Он добавил, что брак с Мизулиной является романтической частью жизни Дронова, которая не связана с карьерой. Рудченко также считает, что женитьба никак не повлияет на гонорары Shaman.

Shaman рассказал о дочери от брака с преподавательницей пения

Напомним, что Дронов и Мизулина поженились 4 ноября. Для заключения брака они посетили ЗАГС в Донецке. Для музыканта Мизулина уже третья супруга — в прошлом он был женат на преподавательнице Марине Рощупкиной и пиарщице Елене Мартыновой.