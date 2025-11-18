Сергей Соседов предрек Диброву успех после скандала

Сергей Соседов уверен, что «голый» скандал положительно скажется на карьере Дмитрия Диброва. В беседе с «Абзацем» музыкальный критик заявил, что телеведущий станет только более востребованным и успешным.

Недавно ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» попал в скандал из-за распространившегося по Сети видео, где он выходит из машины с расстегнутыми штанами. Компанию Дмитрию Диброву составила таинственная спутница, с которой он, по слухам, приехал на вечеринку откровенного характера. Неприличные кадры возмутили общественность, и многие решили, что теперь шоумену грозят серьезные проблемы на работе и даже увольнение с ТВ. Но такую точку зрения не разделяет Сергей Соседов, которые уверен: после скандала артист станет только популярнее.

«Я не верю, что у него будут какие-то санкции. Мне кажется, он не потеряет в публичности после этой истории. Наоборот, его быстрее возьмут в какую-нибудь программу на федеральный канал с целью привлечения внимания. Аудитория будет возмущаться и писать о безобразии. Будут просить закрыть канал. Телевизионщикам это на руку. Отменить, убрать, запретить — чтобы вот этих помоев было больше. Это же обсуждение. Просмотры — это рейтинги, а рейтинги — это реклама», — отметил журналист.

Критик убежден, что Дмитрий Дибров еще появится во многих передачах, в том числе социальных, и громкая история будет ему только на руку.

«Это толчок к успеху, который не закроет ему двери на телевидение, а сыграет в плюс», — заявил Сергей Соседов.

Примечательно, что инцидент с непристойными кадрами все же отразился на карьере шоумена. Так, Дмитрий Дибров не попал в список самых востребованных ведущих на новогодних праздниках. Оскандалившийся артист «не дотягивает» до коллег с гонораром в размере 5 млн рублей за мероприятие.

